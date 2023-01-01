درهم مغربي إلى كونا كرواتية

تحويل MAD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٦٨٤٫٩٠ hrk

1.00000 MAD = 0.68490 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:7 UTC
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MAD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.9641518.3783
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.111821.1928
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.9044517.2404
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088130.207416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Croatian Kuna
1 MAD0.68490 HRK
5 MAD3.42450 HRK
10 MAD6.84901 HRK
20 MAD13.69802 HRK
50 MAD34.24505 HRK
100 MAD68.49010 HRK
250 MAD171.22525 HRK
500 MAD342.45050 HRK
1000 MAD684.90100 HRK
2000 MAD1369.80200 HRK
5000 MAD3424.50500 HRK
10000 MAD6849.01000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الدرهم المغربي
1 HRK1.46007 MAD
5 HRK7.30035 MAD
10 HRK14.60070 MAD
20 HRK29.20140 MAD
50 HRK73.00350 MAD
100 HRK146.00700 MAD
250 HRK365.01750 MAD
500 HRK730.03500 MAD
1000 HRK1460.07000 MAD
2000 HRK2920.14000 MAD
5000 HRK7300.35000 MAD
10000 HRK14600.70000 MAD