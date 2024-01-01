Fas dirheminden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile MAD → HRK çevirin

1.000 mad
697,28 hrk

1.00000 MAD = 0.69728 HRK

11:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855571.0737589.16551.453911.65230.9483318.3277
1 GBP1.1688111.25495104.2131.699271.931141.1084221.4206
1 USD0.931350.796844183.04121.354051.538820.883217.0689
1 INR0.01121510.009595770.012042210.01630580.01853080.01063570.205547

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Fas dirheminden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Hırvat Kunası
1 MAD0.69728 HRK
5 MAD3.48639 HRK
10 MAD6.97279 HRK
20 MAD13.94558 HRK
50 MAD34.86395 HRK
100 MAD69.72790 HRK
250 MAD174.31975 HRK
500 MAD348.63950 HRK
1000 MAD697.27900 HRK
2000 MAD1394.55800 HRK
5000 MAD3486.39500 HRK
10000 MAD6972.79000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Fas Dirhemi
1 HRK1.43415 MAD
5 HRK7.17075 MAD
10 HRK14.34150 MAD
20 HRK28.68300 MAD
50 HRK71.70750 MAD
100 HRK143.41500 MAD
250 HRK358.53750 MAD
500 HRK717.07500 MAD
1000 HRK1434.15000 MAD
2000 HRK2868.30000 MAD
5000 HRK7170.75000 MAD
10000 HRK14341.50000 MAD