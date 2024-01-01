bin Fas dirheminden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile MAD → HRK çevirin

1.000 mad
706,67 hrk

1,000د.م. MAD = 0,7067kn HRK

13:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine euroyu kabul etti.
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1 MAD → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,71570,7157
Düşük0,70400,6985
Ortalama0,71180,7068
Değişim0.38%1.18%
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1 MAD → HRK istatistikleri

MAD → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7157, en düşük 0,7040 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7118 oldu. MAD → HRK kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

MAD → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7157, en düşük 0,6985 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7068 oldu. MAD → HRK kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9810,7820,9271,3811,5291,33818,191
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,45611,1851,7661,9551,71123,262
1 EUR1,079655,9510,84411,491,651,44319,626

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Hırvat Kunası
1 MAD0,70667 HRK
5 MAD3,53334 HRK
10 MAD7,06669 HRK
20 MAD14,13338 HRK
50 MAD35,33345 HRK
100 MAD70,66690 HRK
250 MAD176,66725 HRK
500 MAD353,33450 HRK
1000 MAD706,66900 HRK
2000 MAD1.413,33800 HRK
5000 MAD3.533,34500 HRK
10000 MAD7.066,69000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Fas Dirhemi
1 HRK1,41509 MAD
5 HRK7,07545 MAD
10 HRK14,15090 MAD
20 HRK28,30180 MAD
50 HRK70,75450 MAD
100 HRK141,50900 MAD
250 HRK353,77250 MAD
500 HRK707,54500 MAD
1000 HRK1.415,09000 MAD
2000 HRK2.830,18000 MAD
5000 HRK7.075,45000 MAD
10000 HRK14.150,90000 MAD