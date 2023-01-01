درهم مغربي إلى بيزو كولومبي

تحويل MAD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
383250 cop

1.00000 MAD = 383.25000 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:4 UTC
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MAD إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60181.437491.662040.9641518.3768
1GBP1.153211.22925102.1751.657711.916661.1118621.192
1USD0.938150.813504183.121.348551.559210.904517.2398
1INR0.01128650.009787110.012030810.01622410.01875860.01088190.207409

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / البيزو الكولومبي
1 MAD383.25000 COP
5 MAD1916.25000 COP
10 MAD3832.50000 COP
20 MAD7665.00000 COP
50 MAD19162.50000 COP
100 MAD38325.00000 COP
250 MAD95812.50000 COP
500 MAD191625.00000 COP
1000 MAD383250.00000 COP
2000 MAD766500.00000 COP
5000 MAD1916250.00000 COP
10000 MAD3832500.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الدرهم المغربي
1 COP0.00261 MAD
5 COP0.01305 MAD
10 COP0.02609 MAD
20 COP0.05219 MAD
50 COP0.13046 MAD
100 COP0.26093 MAD
250 COP0.65231 MAD
500 COP1.30463 MAD
1000 COP2.60926 MAD
2000 COP5.21852 MAD
5000 COP13.04630 MAD
10000 COP26.09260 MAD