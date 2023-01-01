درهم مغربي إلى دينار صربي

تحويل MAD إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٠٬٧٠٦ rsd

1.00000 MAD = 10.70600 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:12 UTC
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MAD إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0658588.59351.437461.661890.964118.3707
1GBP1.1532711.2291102.1631.657631.916431.1118721.1844
1USD0.938250.813603183.121.348651.559210.9045517.2357
1INR0.01128750.00978830.012030810.01622530.01875860.01088250.207359

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / الدينار الصربي
1 MAD10.70600 RSD
5 MAD53.53000 RSD
10 MAD107.06000 RSD
20 MAD214.12000 RSD
50 MAD535.30000 RSD
100 MAD1070.60000 RSD
250 MAD2676.50000 RSD
500 MAD5353.00000 RSD
1000 MAD10706.00000 RSD
2000 MAD21412.00000 RSD
5000 MAD53530.00000 RSD
10000 MAD107060.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الدرهم المغربي
1 RSD0.09341 MAD
5 RSD0.46703 MAD
10 RSD0.93406 MAD
20 RSD1.86811 MAD
50 RSD4.67028 MAD
100 RSD9.34057 MAD
250 RSD23.35142 MAD
500 RSD46.70285 MAD
1000 RSD93.40570 MAD
2000 RSD186.81140 MAD
5000 RSD467.02850 MAD
10000 RSD934.05700 MAD