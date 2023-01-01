درهم مغربي إلى بيزو مكسيكي

تحويل MAD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
1676.02 mxn

1.00000 MAD = 1.67602 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:2 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MAD إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 MXN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661550.96418.3712
1GBP1.1532711.2292102.1711.657761.916281.1117521.1877
1USD0.938250.813537183.121.348651.558970.904617.237
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622530.01875560.01088310.207375

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

MAD إلى USD

MAD إلى XOF

MAD إلى GBP

MAD إلى EUR

MAD إلى CAD

MAD إلى AUD

MAD إلى SGD

MAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Mexican Peso
1 MAD1.67602 MXN
5 MAD8.38010 MXN
10 MAD16.76020 MXN
20 MAD33.52040 MXN
50 MAD83.80100 MXN
100 MAD167.60200 MXN
250 MAD419.00500 MXN
500 MAD838.01000 MXN
1000 MAD1676.02000 MXN
2000 MAD3352.04000 MXN
5000 MAD8380.10000 MXN
10000 MAD16760.20000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / الدرهم المغربي
1 MXN0.59665 MAD
5 MXN2.98326 MAD
10 MXN5.96653 MAD
20 MXN11.93306 MAD
50 MXN29.83265 MAD
100 MXN59.66530 MAD
250 MXN149.16325 MAD
500 MXN298.32650 MAD
1000 MXN596.65300 MAD
2000 MXN1193.30600 MAD
5000 MXN2983.26500 MAD
10000 MXN5966.53000 MAD