درهم مغربي إلى دولار بروني

تحويل MAD إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
132.90 bnd

1.00000 MAD = 0.13290 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 20:2 UTC
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MAD إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661550.96418.3712
1GBP1.1532711.2292102.1711.657761.916281.1117521.1877
1USD0.938250.813537183.121.348651.558970.904617.237
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622530.01875560.01088310.207375

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار بروني
1 MAD0.13290 BND
5 MAD0.66452 BND
10 MAD1.32904 BND
20 MAD2.65808 BND
50 MAD6.64520 BND
100 MAD13.29040 BND
250 MAD33.22600 BND
500 MAD66.45200 BND
1000 MAD132.90400 BND
2000 MAD265.80800 BND
5000 MAD664.52000 BND
10000 MAD1329.04000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / الدرهم المغربي
1 BND7.52423 MAD
5 BND37.62115 MAD
10 BND75.24230 MAD
20 BND150.48460 MAD
50 BND376.21150 MAD
100 BND752.42300 MAD
250 BND1881.05750 MAD
500 BND3762.11500 MAD
1000 BND7524.23000 MAD
2000 BND15048.46000 MAD
5000 BND37621.15000 MAD
10000 BND75242.30000 MAD