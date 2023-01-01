5 دولار بروني إلى درهم مغربي

تحويل BND إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

٥ bnd
٣٧٫٦٨ mad

1.00000 BND = 7.53516 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:20 UTC
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BND إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077389.08971.46481.670360.954218.4132
1GBP1.1686311.259104.1161.711861.952091.1151121.5188
1USD0.928250.794281182.69721.35971.550510.8857517.092
1INR0.01122460.009604690.012092310.01644190.01874920.01071080.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / الدرهم المغربي
1 BND7.53516 MAD
5 BND37.67580 MAD
10 BND75.35160 MAD
20 BND150.70320 MAD
50 BND376.75800 MAD
100 BND753.51600 MAD
250 BND1883.79000 MAD
500 BND3767.58000 MAD
1000 BND7535.16000 MAD
2000 BND15070.32000 MAD
5000 BND37675.80000 MAD
10000 BND75351.60000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار بروني
1 MAD0.13271 BND
5 MAD0.66356 BND
10 MAD1.32711 BND
20 MAD2.65422 BND
50 MAD6.63555 BND
100 MAD13.27110 BND
250 MAD33.17775 BND
500 MAD66.35550 BND
1000 MAD132.71100 BND
2000 MAD265.42200 BND
5000 MAD663.55500 BND
10000 MAD1327.11000 BND