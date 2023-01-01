درهم مغربي إلى روبية هندية

تحويل MAD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٨٬٠٨٢٫٠٧ inr

1.00000 MAD = 8.08207 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:2 UTC
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MAD إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661550.96418.3712
1GBP1.1532711.2292102.1711.657761.916281.1117521.1877
1USD0.938250.813537183.121.348651.558970.904617.237
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622530.01875560.01088310.207375

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / الروبية الهندية
1 MAD8.08207 INR
5 MAD40.41035 INR
10 MAD80.82070 INR
20 MAD161.64140 INR
50 MAD404.10350 INR
100 MAD808.20700 INR
250 MAD2020.51750 INR
500 MAD4041.03500 INR
1000 MAD8082.07000 INR
2000 MAD16164.14000 INR
5000 MAD40410.35000 INR
10000 MAD80820.70000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / الدرهم المغربي
1 INR0.12373 MAD
5 INR0.61865 MAD
10 INR1.23731 MAD
20 INR2.47462 MAD
50 INR6.18655 MAD
100 INR12.37310 MAD
250 INR30.93275 MAD
500 INR61.86550 MAD
1000 INR123.73100 MAD
2000 INR247.46200 MAD
5000 INR618.65500 MAD
10000 INR1237.31000 MAD