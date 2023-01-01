درهم مغربي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل MAD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
783.89 mop

1.00000 MAD = 0.78389 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:10 UTC
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MAD إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.59761.437311.661960.964218.3755
1GBP1.1532711.22925102.1751.657581.916661.1119821.1915
1USD0.93820.813504183.121.348451.559210.904617.2394
1INR0.0112870.009787110.012030810.01622290.01875860.01088310.207404

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Macanese Pataca
1 MAD0.78389 MOP
5 MAD3.91947 MOP
10 MAD7.83894 MOP
20 MAD15.67788 MOP
50 MAD39.19470 MOP
100 MAD78.38940 MOP
250 MAD195.97350 MOP
500 MAD391.94700 MOP
1000 MAD783.89400 MOP
2000 MAD1567.78800 MOP
5000 MAD3919.47000 MOP
10000 MAD7838.94000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الدرهم المغربي
1 MOP1.27568 MAD
5 MOP6.37840 MAD
10 MOP12.75680 MAD
20 MOP25.51360 MAD
50 MOP63.78400 MAD
100 MOP127.56800 MAD
250 MOP318.92000 MAD
500 MOP637.84000 MAD
1000 MOP1275.68000 MAD
2000 MOP2551.36000 MAD
5000 MOP6378.40000 MAD
10000 MOP12756.80000 MAD