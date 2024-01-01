5000 باتاكا ماكاوية إلى درهم مغربي

تحويل MOP إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mop
6,249.55 mad

1.00000 MOP = 1.24991 MAD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264436.98422.55420.2151691.959420.3691910.251178
1 USD3.67291160582.83940.7902957.196751.3560.9226
1 NGN0.002288410.00062305110.05161330.0004923960.004483960.000844860.000574799
1 INR0.04433760.012071519.374810.009540090.08687590.0163690.0111366

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الدرهم المغربي
1 MOP1.24991 MAD
5 MOP6.24955 MAD
10 MOP12.49910 MAD
20 MOP24.99820 MAD
50 MOP62.49550 MAD
100 MOP124.99100 MAD
250 MOP312.47750 MAD
500 MOP624.95500 MAD
1000 MOP1249.91000 MAD
2000 MOP2499.82000 MAD
5000 MOP6249.55000 MAD
10000 MOP12499.10000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Macanese Pataca
1 MAD0.80006 MOP
5 MAD4.00030 MOP
10 MAD8.00060 MOP
20 MAD16.00120 MOP
50 MAD40.00300 MOP
100 MAD80.00600 MOP
250 MAD200.01500 MOP
500 MAD400.03000 MOP
1000 MAD800.06000 MOP
2000 MAD1600.12000 MOP
5000 MAD4000.30000 MOP
10000 MAD8000.60000 MOP