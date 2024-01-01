Fas dirheminden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile MAD → MOP çevirin

1.000 mad
799,76 mop

1.00000 MAD = 0.79976 MOP

11:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557151.0735589.14861.453751.6520.94824518.3345
1 GBP1.1686111.25455104.1791.698851.930521.1081321.4257
1 USD0.93150.797099183.04091.354151.538820.8832517.0784
1 INR0.01121720.009598870.012042310.0163070.01853080.01063630.205663

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Makau Patakası
1 MAD0.79976 MOP
5 MAD3.99879 MOP
10 MAD7.99759 MOP
20 MAD15.99518 MOP
50 MAD39.98795 MOP
100 MAD79.97590 MOP
250 MAD199.93975 MOP
500 MAD399.87950 MOP
1000 MAD799.75900 MOP
2000 MAD1599.51800 MOP
5000 MAD3998.79500 MOP
10000 MAD7997.59000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Fas Dirhemi
1 MOP1.25038 MAD
5 MOP6.25190 MAD
10 MOP12.50380 MAD
20 MOP25.00760 MAD
50 MOP62.51900 MAD
100 MOP125.03800 MAD
250 MOP312.59500 MAD
500 MOP625.19000 MAD
1000 MOP1250.38000 MAD
2000 MOP2500.76000 MAD
5000 MOP6251.90000 MAD
10000 MOP12503.80000 MAD