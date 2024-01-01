2.000 Fas dirheminden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile MAD → MOP çevirin

2.000 mad
1.622,57 mop

1,000د.م. MAD = 0,8113MOP$ MOP

14:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,81980,8198
Düşük0,80700,8004
Ortalama0,81560,8099
Değişim0.54%1.35%
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1 MAD → MOP istatistikleri

MAD → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8198, en düşük 0,8070 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8156 oldu. MAD → MOP kurundaki değişiklik 0.54 değerindeydi.

MAD → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8198, en düşük 0,8004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8099 oldu. MAD → MOP kurundaki değişiklik 1.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1606,6320,780,9251,381,5251,33618,14
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,283778,15711,1861,771,9561,71423,269
1 EUR1,081655,9820,84311,4921,6491,44419,616

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Makau Patakası
1 MAD0,81129 MOP
5 MAD4,05643 MOP
10 MAD8,11285 MOP
20 MAD16,22570 MOP
50 MAD40,56425 MOP
100 MAD81,12850 MOP
250 MAD202,82125 MOP
500 MAD405,64250 MOP
1000 MAD811,28500 MOP
2000 MAD1.622,57000 MOP
5000 MAD4.056,42500 MOP
10000 MAD8.112,85000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Fas Dirhemi
1 MOP1,23261 MAD
5 MOP6,16305 MAD
10 MOP12,32610 MAD
20 MOP24,65220 MAD
50 MOP61,63050 MAD
100 MOP123,26100 MAD
250 MOP308,15250 MAD
500 MOP616,30500 MAD
1000 MOP1.232,61000 MAD
2000 MOP2.465,22000 MAD
5000 MOP6.163,05000 MAD
10000 MOP12.326,10000 MAD