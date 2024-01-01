1 Makau patacasından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile MOP → MAD çevirin

1 mop
1,24 mad

1,000 MOP = 1,243 MAD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10,272337,61622,7670,2191,9710,3750,256
1 USD3,67211.239,8683,6090,8037,2371,3770,94
1 NGN0,0030,00110,0670,0010,0060,0010,001
1 INR0,0440,01214,82910,010,0870,0160,011

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Fas Dirhemi
1 MOP1,24283 MAD
5 MOP6,21415 MAD
10 MOP12,42830 MAD
20 MOP24,85660 MAD
50 MOP62,14150 MAD
100 MOP124,28300 MAD
250 MOP310,70750 MAD
500 MOP621,41500 MAD
1000 MOP1.242,83000 MAD
2000 MOP2.485,66000 MAD
5000 MOP6.214,15000 MAD
10000 MOP12.428,30000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Makau Patakası
1 MAD0,80462 MOP
5 MAD4,02307 MOP
10 MAD8,04615 MOP
20 MAD16,09230 MOP
50 MAD40,23075 MOP
100 MAD80,46150 MOP
250 MAD201,15375 MOP
500 MAD402,30750 MOP
1000 MAD804,61500 MOP
2000 MAD1.609,23000 MOP
5000 MAD4.023,07500 MOP
10000 MAD8.046,15000 MOP