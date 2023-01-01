درهم مغربي إلى دينار بحريني

تحويل MAD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٣٦٫٦٦٤ bhd

1.00000 MAD = 0.03666 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:3 UTC
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MAD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437551.661730.964318.3777
1GBP1.1532711.2293102.1791.657771.916291.112121.193
1USD0.93810.813471183.121.348551.558850.904617.2399
1INR0.01128590.009786710.012030810.01622410.01875420.01088310.20741

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Bahraini Dinar
1 MAD0.03666 BHD
5 MAD0.18332 BHD
10 MAD0.36664 BHD
20 MAD0.73327 BHD
50 MAD1.83317 BHD
100 MAD3.66635 BHD
250 MAD9.16587 BHD
500 MAD18.33175 BHD
1000 MAD36.66350 BHD
2000 MAD73.32700 BHD
5000 MAD183.31750 BHD
10000 MAD366.63500 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الدرهم المغربي
1 BHD27.27510 MAD
5 BHD136.37550 MAD
10 BHD272.75100 MAD
20 BHD545.50200 MAD
50 BHD1363.75500 MAD
100 BHD2727.51000 MAD
250 BHD6818.77500 MAD
500 BHD13637.55000 MAD
1000 BHD27275.10000 MAD
2000 BHD54550.20000 MAD
5000 BHD136375.50000 MAD
10000 BHD272751.00000 MAD