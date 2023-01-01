ألف دينار بحريني إلى درهم مغربي

تحويل BHD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
27074 mad

1.00000 BHD = 27.07400 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BHD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الدرهم المغربي
1 BHD27.07400 MAD
5 BHD135.37000 MAD
10 BHD270.74000 MAD
20 BHD541.48000 MAD
50 BHD1353.70000 MAD
100 BHD2707.40000 MAD
250 BHD6768.50000 MAD
500 BHD13537.00000 MAD
1000 BHD27074.00000 MAD
2000 BHD54148.00000 MAD
5000 BHD135370.00000 MAD
10000 BHD270740.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Bahraini Dinar
1 MAD0.03694 BHD
5 MAD0.18468 BHD
10 MAD0.36936 BHD
20 MAD0.73872 BHD
50 MAD1.84679 BHD
100 MAD3.69358 BHD
250 MAD9.23395 BHD
500 MAD18.46790 BHD
1000 MAD36.93580 BHD
2000 MAD73.87160 BHD
5000 MAD184.67900 BHD
10000 MAD369.35800 BHD