دينار بحريني إلى دولار سنغافوري

تحويل BHD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٣٬٦٢٦٫٨٥ sgd

1.00000 BHD = 3.62685 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:21 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BHD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 SGD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063788.38711.434771.65970.9570518.2144
1GBP1.1586111.2324102.4051.662321.922921.1088521.1031
1USD0.94010.811425183.0941.348851.560310.8997517.1236
1INR0.01131390.009765140.012034610.01623280.01877760.01082810.206075

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار سنغافورة
1 BHD3.62685 SGD
5 BHD18.13425 SGD
10 BHD36.26850 SGD
20 BHD72.53700 SGD
50 BHD181.34250 SGD
100 BHD362.68500 SGD
250 BHD906.71250 SGD
500 BHD1813.42500 SGD
1000 BHD3626.85000 SGD
2000 BHD7253.70000 SGD
5000 BHD18134.25000 SGD
10000 BHD36268.50000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Bahraini Dinar
1 SGD0.27572 BHD
5 SGD1.37860 BHD
10 SGD2.75721 BHD
20 SGD5.51442 BHD
50 SGD13.78605 BHD
100 SGD27.57210 BHD
250 SGD68.93025 BHD
500 SGD137.86050 BHD
1000 SGD275.72100 BHD
2000 SGD551.44200 BHD
5000 SGD1378.60500 BHD
10000 SGD2757.21000 BHD