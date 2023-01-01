دينار بحريني إلى يورو

تحويل BHD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
2493.81 eur

1.00000 BHD = 2.49381 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:13 UTC
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BHD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 EUR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37221.434561.659570.957118.2181
1GBP1.1584811.2322102.3711.661811.922461.1087821.104
1USD0.94010.811557183.081.348651.560180.8998517.1271
1INR0.01131580.009768370.012036610.01623310.01877930.01083110.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / اليورو
1 BHD2.49381 EUR
5 BHD12.46905 EUR
10 BHD24.93810 EUR
20 BHD49.87620 EUR
50 BHD124.69050 EUR
100 BHD249.38100 EUR
250 BHD623.45250 EUR
500 BHD1246.90500 EUR
1000 BHD2493.81000 EUR
2000 BHD4987.62000 EUR
5000 BHD12469.05000 EUR
10000 BHD24938.10000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Bahraini Dinar
1 EUR0.40099 BHD
5 EUR2.00497 BHD
10 EUR4.00994 BHD
20 EUR8.01988 BHD
50 EUR20.04970 BHD
100 EUR40.09940 BHD
250 EUR100.24850 BHD
500 EUR200.49700 BHD
1000 EUR400.99400 BHD
2000 EUR801.98800 BHD
5000 EUR2004.97000 BHD
10000 EUR4009.94000 BHD