دينار بحريني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BHD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
4490.71 nzd

1.00000 BHD = 4.49071 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:19 UTC
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BHD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063688.36921.434741.65980.9570518.2155
1GBP1.1586111.2323102.3861.662311.923061.1088521.1047
1USD0.94020.811491183.0851.348951.560550.8998517.1263
1INR0.01131620.009766990.012035910.01623580.01878260.01083050.20613

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار نيوزيلندي
1 BHD4.49071 NZD
5 BHD22.45355 NZD
10 BHD44.90710 NZD
20 BHD89.81420 NZD
50 BHD224.53550 NZD
100 BHD449.07100 NZD
250 BHD1122.67750 NZD
500 BHD2245.35500 NZD
1000 BHD4490.71000 NZD
2000 BHD8981.42000 NZD
5000 BHD22453.55000 NZD
10000 BHD44907.10000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Bahraini Dinar
1 NZD0.22268 BHD
5 NZD1.11341 BHD
10 NZD2.22682 BHD
20 NZD4.45364 BHD
50 NZD11.13410 BHD
100 NZD22.26820 BHD
250 NZD55.67050 BHD
500 NZD111.34100 BHD
1000 NZD222.68200 BHD
2000 NZD445.36400 BHD
5000 NZD1113.41000 BHD
10000 NZD2226.82000 BHD