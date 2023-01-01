10 دينار بحريني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BHD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bhd
٤٤٫٦٣ nzd

1.00000 BHD = 4.46269 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BHD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار نيوزيلندي
1 BHD4.46269 NZD
5 BHD22.31345 NZD
10 BHD44.62690 NZD
20 BHD89.25380 NZD
50 BHD223.13450 NZD
100 BHD446.26900 NZD
250 BHD1115.67250 NZD
500 BHD2231.34500 NZD
1000 BHD4462.69000 NZD
2000 BHD8925.38000 NZD
5000 BHD22313.45000 NZD
10000 BHD44626.90000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Bahraini Dinar
1 NZD0.22408 BHD
5 NZD1.12040 BHD
10 NZD2.24080 BHD
20 NZD4.48160 BHD
50 NZD11.20400 BHD
100 NZD22.40800 BHD
250 NZD56.02000 BHD
500 NZD112.04000 BHD
1000 NZD224.08000 BHD
2000 NZD448.16000 BHD
5000 NZD1120.40000 BHD
10000 NZD2240.80000 BHD