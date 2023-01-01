دينار بحريني إلى روبية هندية

تحويل BHD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٢٠٬٣٩٠ inr

1.00000 BHD = 220.39000 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:15 UTC
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BHD إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37491.434671.659830.9571518.2182
1GBP1.1584811.2323102.3831.662061.922911.1088421.1058
1USD0.94010.811491183.08251.348751.560430.8998517.1272
1INR0.01131540.009767290.012036210.01623390.01878170.01083080.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الروبية الهندية
1 BHD220.39000 INR
5 BHD1101.95000 INR
10 BHD2203.90000 INR
20 BHD4407.80000 INR
50 BHD11019.50000 INR
100 BHD22039.00000 INR
250 BHD55097.50000 INR
500 BHD110195.00000 INR
1000 BHD220390.00000 INR
2000 BHD440780.00000 INR
5000 BHD1101950.00000 INR
10000 BHD2203900.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Bahraini Dinar
1 INR0.00454 BHD
5 INR0.02269 BHD
10 INR0.04537 BHD
20 INR0.09075 BHD
50 INR0.22687 BHD
100 INR0.45374 BHD
250 INR1.13436 BHD
500 INR2.26871 BHD
1000 INR4.53742 BHD
2000 INR9.07484 BHD
5000 INR22.68710 BHD
10000 INR45.37420 BHD