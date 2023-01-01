دينار بحريني إلى نيراس نيجيري

تحويل BHD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٬٠٤٦٬٤٠٠ ngn

1.00000 BHD = 2046.40000 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:18 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BHD إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 NGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.38071.434881.659960.9571518.2177
1GBP1.1584811.2323102.3891.662311.923061.1088421.1052
1USD0.94010.811491183.0881.348951.560550.8998517.1267
1INR0.01131470.009766640.012035410.01623520.01878190.01083010.206127

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / النيرة النيجيرية
1 BHD2046.40000 NGN
5 BHD10232.00000 NGN
10 BHD20464.00000 NGN
20 BHD40928.00000 NGN
50 BHD102320.00000 NGN
100 BHD204640.00000 NGN
250 BHD511600.00000 NGN
500 BHD1023200.00000 NGN
1000 BHD2046400.00000 NGN
2000 BHD4092800.00000 NGN
5000 BHD10232000.00000 NGN
10000 BHD20464000.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Bahraini Dinar
1 NGN0.00049 BHD
5 NGN0.00244 BHD
10 NGN0.00489 BHD
20 NGN0.00977 BHD
50 NGN0.02443 BHD
100 NGN0.04887 BHD
250 NGN0.12217 BHD
500 NGN0.24433 BHD
1000 NGN0.48866 BHD
2000 NGN0.97732 BHD
5000 NGN2.44331 BHD
10000 NGN4.88662 BHD