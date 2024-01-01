1 نيراس نيجيري إلى دينار بحريني

تحويل NGN إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0.000 bhd

1.00000 NGN = 0.00023 BHD

Mid-market exchange rate at 04:03
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.922156.01110.789546134.45830.832517.011182.8832
1 EUR1.0845160.7440.85624145.8233.437818.448589.8868
1 PHP0.01785360.016462510.01409622.400560.5504710.3037091.47976
1 GBP1.266551.167970.94091170.29839.050921.5454104.976

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Bahraini Dinar
1 NGN0.00023 BHD
5 NGN0.00117 BHD
10 NGN0.00233 BHD
20 NGN0.00466 BHD
50 NGN0.01165 BHD
100 NGN0.02331 BHD
250 NGN0.05827 BHD
500 NGN0.11654 BHD
1000 NGN0.23307 BHD
2000 NGN0.46615 BHD
5000 NGN1.16536 BHD
10000 NGN2.33073 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / النيرة النيجيرية
1 BHD4290.50000 NGN
5 BHD21452.50000 NGN
10 BHD42905.00000 NGN
20 BHD85810.00000 NGN
50 BHD214525.00000 NGN
100 BHD429050.00000 NGN
250 BHD1072625.00000 NGN
500 BHD2145250.00000 NGN
1000 BHD4290500.00000 NGN
2000 BHD8581000.00000 NGN
5000 BHD21452500.00000 NGN
10000 BHD42905000.00000 NGN