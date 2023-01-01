1 Nijerya nairasından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile NGN → BHD çevirin

1 ngn
0.000 bhd

1.00000 NGN = 0.00049 BHD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

NGN → BHD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 BHD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Bahreyn Dinarı
1 NGN0.00049 BHD
5 NGN0.00244 BHD
10 NGN0.00489 BHD
20 NGN0.00978 BHD
50 NGN0.02445 BHD
100 NGN0.04890 BHD
250 NGN0.12224 BHD
500 NGN0.24448 BHD
1000 NGN0.48896 BHD
2000 NGN0.97791 BHD
5000 NGN2.44477 BHD
10000 NGN4.88955 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Nijerya Nairası
1 BHD2045.18000 NGN
5 BHD10225.90000 NGN
10 BHD20451.80000 NGN
20 BHD40903.60000 NGN
50 BHD102259.00000 NGN
100 BHD204518.00000 NGN
250 BHD511295.00000 NGN
500 BHD1022590.00000 NGN
1000 BHD2045180.00000 NGN
2000 BHD4090360.00000 NGN
5000 BHD10225900.00000 NGN
10000 BHD20451800.00000 NGN