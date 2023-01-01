دينار بحريني إلى دولار أمريكي

تحويل BHD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٬٦٥٢٫٦٦ usd

1.00000 BHD = 2.65266 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:23 UTC
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BHD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.39031.434881.659830.9570518.218
1GBP1.1584811.23225102.3961.662241.922841.1087221.1047
1USD0.94010.811524183.0971.348951.560430.8997517.127
1INR0.01131350.009765980.012034110.01623340.01877840.01082770.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار أمريكي
1 BHD2.65266 USD
5 BHD13.26330 USD
10 BHD26.52660 USD
20 BHD53.05320 USD
50 BHD132.63300 USD
100 BHD265.26600 USD
250 BHD663.16500 USD
500 BHD1326.33000 USD
1000 BHD2652.66000 USD
2000 BHD5305.32000 USD
5000 BHD13263.30000 USD
10000 BHD26526.60000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Bahraini Dinar
1 USD0.37698 BHD
5 USD1.88490 BHD
10 USD3.76980 BHD
20 USD7.53960 BHD
50 USD18.84900 BHD
100 USD37.69800 BHD
250 USD94.24500 BHD
500 USD188.49000 BHD
1000 USD376.98000 BHD
2000 USD753.96000 BHD
5000 USD1884.90000 BHD
10000 USD3769.80000 BHD