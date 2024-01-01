Fas dirheminden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile MAD → BHD çevirin

1.000 mad
37,440 bhd

1.00000 MAD = 0.03744 BHD

11:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1610.9630.7967810.93141.353951.538821.3475519.0084
1 XOF0.0016367610.001304140.001524480.002216090.002518670.002205620.0311122
1 GBP1.25505766.78911.1691.699271.931291.6912423.8565
1 EUR1.07365655.960.85543511.453671.652151.446820.4084

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Bahreyn Dinarı
1 MAD0.03744 BHD
5 MAD0.18720 BHD
10 MAD0.37440 BHD
20 MAD0.74881 BHD
50 MAD1.87202 BHD
100 MAD3.74403 BHD
250 MAD9.36008 BHD
500 MAD18.72015 BHD
1000 MAD37.44030 BHD
2000 MAD74.88060 BHD
5000 MAD187.20150 BHD
10000 MAD374.40300 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Fas Dirhemi
1 BHD26.70920 MAD
5 BHD133.54600 MAD
10 BHD267.09200 MAD
20 BHD534.18400 MAD
50 BHD1335.46000 MAD
100 BHD2670.92000 MAD
250 BHD6677.30000 MAD
500 BHD13354.60000 MAD
1000 BHD26709.20000 MAD
2000 BHD53418.40000 MAD
5000 BHD133546.00000 MAD
10000 BHD267092.00000 MAD