50 Fas dirheminden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile MAD → BHD çevirin

50 mad
1,898 bhd

1,000د.م. MAD = 0,03795.د.ب BHD

12:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03840,0384
Düşük0,03780,0375
Ortalama0,03820,0380
Değişim0.40%1.16%
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1 MAD → BHD istatistikleri

MAD → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0384, en düşük 0,0378 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0382 oldu. MAD → BHD kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.

MAD → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0384, en düşük 0,0375 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0380 oldu. MAD → BHD kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,7390,7810,9271,3821,5281,33818,196
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,42211,1871,771,9571,71323,306
1 EUR1,079655,9630,84311,4911,6491,44419,639

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Bahreyn Dinarı
1 MAD0,03795 BHD
5 MAD0,18976 BHD
10 MAD0,37952 BHD
20 MAD0,75904 BHD
50 MAD1,89761 BHD
100 MAD3,79521 BHD
250 MAD9,48803 BHD
500 MAD18,97605 BHD
1000 MAD37,95210 BHD
2000 MAD75,90420 BHD
5000 MAD189,76050 BHD
10000 MAD379,52100 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Fas Dirhemi
1 BHD26,34900 MAD
5 BHD131,74500 MAD
10 BHD263,49000 MAD
20 BHD526,98000 MAD
50 BHD1.317,45000 MAD
100 BHD2.634,90000 MAD
250 BHD6.587,25000 MAD
500 BHD13.174,50000 MAD
1000 BHD26.349,00000 MAD
2000 BHD52.698,00000 MAD
5000 BHD131.745,00000 MAD
10000 BHD263.490,00000 MAD