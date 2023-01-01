درهم مغربي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MAD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٣٬٥٥٦٫١٨ uah

1.00000 MAD = 3.55618 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 20:15 UTC
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MAD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.9640518.3665
1GBP1.1532711.2292102.1711.657881.916581.1118121.1823
1USD0.938250.813537183.121.348751.559210.9045517.2326
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622650.01875860.01088250.207322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / هريفنيا الأوكرانية
1 MAD3.55618 UAH
5 MAD17.78090 UAH
10 MAD35.56180 UAH
20 MAD71.12360 UAH
50 MAD177.80900 UAH
100 MAD355.61800 UAH
250 MAD889.04500 UAH
500 MAD1778.09000 UAH
1000 MAD3556.18000 UAH
2000 MAD7112.36000 UAH
5000 MAD17780.90000 UAH
10000 MAD35561.80000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الدرهم المغربي
1 UAH0.28120 MAD
5 UAH1.40600 MAD
10 UAH2.81200 MAD
20 UAH5.62400 MAD
50 UAH14.06000 MAD
100 UAH28.12000 MAD
250 UAH70.30000 MAD
500 UAH140.60000 MAD
1000 UAH281.20000 MAD
2000 UAH562.40000 MAD
5000 UAH1406.00000 MAD
10000 UAH2812.00000 MAD