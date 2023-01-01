درهم مغربي إلى ريال برازيلي

تحويل MAD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٤٨٠٫٠١ brl

1.00000 MAD = 0.48001 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:4 UTC
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MAD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60181.437491.662040.9641518.3768
1GBP1.153211.22925102.1751.657711.916661.1118621.192
1USD0.938150.813504183.121.348551.559210.904517.2398
1INR0.01128650.009787110.012030810.01622410.01875860.01088190.207409

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / الريال البرازيلي
1 MAD0.48001 BRL
5 MAD2.40003 BRL
10 MAD4.80006 BRL
20 MAD9.60012 BRL
50 MAD24.00030 BRL
100 MAD48.00060 BRL
250 MAD120.00150 BRL
500 MAD240.00300 BRL
1000 MAD480.00600 BRL
2000 MAD960.01200 BRL
5000 MAD2400.03000 BRL
10000 MAD4800.06000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الدرهم المغربي
1 BRL2.08331 MAD
5 BRL10.41655 MAD
10 BRL20.83310 MAD
20 BRL41.66620 MAD
50 BRL104.16550 MAD
100 BRL208.33100 MAD
250 BRL520.82750 MAD
500 BRL1041.65500 MAD
1000 BRL2083.31000 MAD
2000 BRL4166.62000 MAD
5000 BRL10416.55000 MAD
10000 BRL20833.10000 MAD