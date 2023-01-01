درهم مغربي إلى متكال موزمبيقي

تحويل MAD إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٦٬٢١٤٫٧٤ mzn

1.00000 MAD = 6.21474 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:11 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MAD إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 MZN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9640518.3729
1GBP1.1532711.2291102.1631.657631.916431.1118121.188
1USD0.938250.813603183.121.348651.559210.9045517.2386
1INR0.0112880.00978830.012030810.01622530.01875860.01088250.207394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

MAD إلى USD

MAD إلى XOF

MAD إلى GBP

MAD إلى EUR

MAD إلى CAD

MAD إلى AUD

MAD إلى SGD

MAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهم المغربي / ميثامبيكان
1 MAD6.21474 MZN
5 MAD31.07370 MZN
10 MAD62.14740 MZN
20 MAD124.29480 MZN
50 MAD310.73700 MZN
100 MAD621.47400 MZN
250 MAD1553.68500 MZN
500 MAD3107.37000 MZN
1000 MAD6214.74000 MZN
2000 MAD12429.48000 MZN
5000 MAD31073.70000 MZN
10000 MAD62147.40000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / الدرهم المغربي
1 MZN0.16091 MAD
5 MZN0.80454 MAD
10 MZN1.60908 MAD
20 MZN3.21816 MAD
50 MZN8.04540 MAD
100 MZN16.09080 MAD
250 MZN40.22700 MAD
500 MZN80.45400 MAD
1000 MZN160.90800 MAD
2000 MZN321.81600 MAD
5000 MZN804.54000 MAD
10000 MZN1609.08000 MAD