درهم مغربي إلى روبية باكستانية

تحويل MAD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
28453.30 pkr

1.00000 MAD = 28.45330 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:12 UTC
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MAD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0658588.59351.437461.661890.964118.3707
1GBP1.1532711.2291102.1631.657631.916431.1118721.1844
1USD0.938250.813603183.121.348651.559210.9045517.2357
1INR0.01128750.00978830.012030810.01622530.01875860.01088250.207359

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Pakistani Rupee
1 MAD28.45330 PKR
5 MAD142.26650 PKR
10 MAD284.53300 PKR
20 MAD569.06600 PKR
50 MAD1422.66500 PKR
100 MAD2845.33000 PKR
250 MAD7113.32500 PKR
500 MAD14226.65000 PKR
1000 MAD28453.30000 PKR
2000 MAD56906.60000 PKR
5000 MAD142266.50000 PKR
10000 MAD284533.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الدرهم المغربي
1 PKR0.03515 MAD
5 PKR0.17573 MAD
10 PKR0.35145 MAD
20 PKR0.70290 MAD
50 PKR1.75726 MAD
100 PKR3.51452 MAD
250 PKR8.78630 MAD
500 PKR17.57260 MAD
1000 PKR35.14520 MAD
2000 PKR70.29040 MAD
5000 PKR175.72600 MAD
10000 PKR351.45200 MAD