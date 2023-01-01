10 روبية باكستانية إلى درهم مغربي

تحويل PKR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
٠٫٣٦ mad

1.00000 PKR = 0.03595 MAD

Mid-market exchange rate at 19:08
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9314583.1650.8079833.67291.365253.751628.4015
1EUR1.07355189.28180.86743.943041.465664.0275330.4904
1INR0.01202430.011200510.009715420.0441640.01641620.04511030.341508
1GBP1.237651.15287102.92914.545761.68974.6431735.1511

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الدرهم المغربي
1 PKR0.03595 MAD
5 PKR0.17976 MAD
10 PKR0.35952 MAD
20 PKR0.71904 MAD
50 PKR1.79761 MAD
100 PKR3.59521 MAD
250 PKR8.98803 MAD
500 PKR17.97605 MAD
1000 PKR35.95210 MAD
2000 PKR71.90420 MAD
5000 PKR179.76050 MAD
10000 PKR359.52100 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Pakistani Rupee
1 MAD27.81480 PKR
5 MAD139.07400 PKR
10 MAD278.14800 PKR
20 MAD556.29600 PKR
50 MAD1390.74000 PKR
100 MAD2781.48000 PKR
250 MAD6953.70000 PKR
500 MAD13907.40000 PKR
1000 MAD27814.80000 PKR
2000 MAD55629.60000 PKR
5000 MAD139074.00000 PKR
10000 MAD278148.00000 PKR