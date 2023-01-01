درهم مغربي إلى كرونة نروجية

تحويل MAD إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٬٠٤٨٫٤٥ nok

1.00000 MAD = 1.04845 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:11 UTC
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MAD إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9640518.3729
1GBP1.1532711.2291102.1631.657631.916431.1118121.188
1USD0.938250.813603183.121.348651.559210.9045517.2386
1INR0.0112880.00978830.012030810.01622530.01875860.01088250.207394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / كروني نرويجي
1 MAD1.04845 NOK
5 MAD5.24225 NOK
10 MAD10.48450 NOK
20 MAD20.96900 NOK
50 MAD52.42250 NOK
100 MAD104.84500 NOK
250 MAD262.11250 NOK
500 MAD524.22500 NOK
1000 MAD1048.45000 NOK
2000 MAD2096.90000 NOK
5000 MAD5242.25000 NOK
10000 MAD10484.50000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / الدرهم المغربي
1 NOK0.95379 MAD
5 NOK4.76893 MAD
10 NOK9.53786 MAD
20 NOK19.07572 MAD
50 NOK47.68930 MAD
100 NOK95.37860 MAD
250 NOK238.44650 MAD
500 NOK476.89300 MAD
1000 NOK953.78600 MAD
2000 NOK1907.57200 MAD
5000 NOK4768.93000 MAD
10000 NOK9537.86000 MAD