1 كرونة نروجية إلى درهم مغربي

تحويل NOK إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1 nok
0.91 mad

kr1.000 NOK = د.م.0.9142 MAD

Mid-market exchange rate at 04:35
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NOK إلى MAD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8940.76310.231,338.63.8516.707
1 EUR1.113193.3320.84911.381,489.194.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9560.0460.08
1 GBP1.3111.178109.952113.4061,754.375.0478.79

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / الدرهم المغربي
1 NOK٠٫٩١٤١٨ MAD
5 NOK٤٫٥٧٠٩٠ MAD
10 NOK٩٫١٤١٨٠ MAD
20 NOK١٨٫٢٨٣٦٠ MAD
50 NOK٤٥٫٧٠٩٠٠ MAD
100 NOK٩١٫٤١٨٠٠ MAD
250 NOK٢٢٨٫٥٤٥٠٠ MAD
500 NOK٤٥٧٫٠٩٠٠٠ MAD
1000 NOK٩١٤٫١٨٠٠٠ MAD
2000 NOK١٬٨٢٨٫٣٦٠٠٠ MAD
5000 NOK٤٬٥٧٠٫٩٠٠٠٠ MAD
10000 NOK٩٬١٤١٫٨٠٠٠٠ MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / كروني نرويجي
1 MAD١٫٠٩٣٨٨ NOK
5 MAD٥٫٤٦٩٤٠ NOK
10 MAD١٠٫٩٣٨٨٠ NOK
20 MAD٢١٫٨٧٧٦٠ NOK
50 MAD٥٤٫٦٩٤٠٠ NOK
100 MAD١٠٩٫٣٨٨٠٠ NOK
250 MAD٢٧٣٫٤٧٠٠٠ NOK
500 MAD٥٤٦٫٩٤٠٠٠ NOK
1000 MAD١٬٠٩٣٫٨٨٠٠٠ NOK
2000 MAD٢٬١٨٧٫٧٦٠٠٠ NOK
5000 MAD٥٬٤٦٩٫٤٠٠٠٠ NOK
10000 MAD١٠٬٩٣٨٫٨٠٠٠٠ NOK