درهم مغربي إلى دولار بليزي

تحويل MAD إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٩٦٫٠٢ bzd

1.00000 MAD = 0.19602 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:4 UTC
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MAD إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60181.437491.662040.9641518.3768
1GBP1.153211.22925102.1751.657711.916661.1118621.192
1USD0.938150.813504183.121.348551.559210.904517.2398
1INR0.01128650.009787110.012030810.01622410.01875860.01088190.207409

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار بليز
1 MAD0.19602 BZD
5 MAD0.98011 BZD
10 MAD1.96021 BZD
20 MAD3.92042 BZD
50 MAD9.80105 BZD
100 MAD19.60210 BZD
250 MAD49.00525 BZD
500 MAD98.01050 BZD
1000 MAD196.02100 BZD
2000 MAD392.04200 BZD
5000 MAD980.10500 BZD
10000 MAD1960.21000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / الدرهم المغربي
1 BZD5.10150 MAD
5 BZD25.50750 MAD
10 BZD51.01500 MAD
20 BZD102.03000 MAD
50 BZD255.07500 MAD
100 BZD510.15000 MAD
250 BZD1275.37500 MAD
500 BZD2550.75000 MAD
1000 BZD5101.50000 MAD
2000 BZD10203.00000 MAD
5000 BZD25507.50000 MAD
10000 BZD51015.00000 MAD