5 دولار بليزي إلى درهم مغربي

تحويل BZD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

٥ bzd
٢٥٫٢٣ mad

1.00000 BZD = 5.04500 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:19 UTC
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BZD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.0889.31231.46881.671310.9550518.4384
1GBP1.1687711.2622104.381.716591.953271.1162321.549
1USD0.925950.792267182.69661.361.547510.884217.0726
1INR0.01119670.009580410.012092410.01644570.01871310.01069210.206449

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / الدرهم المغربي
1 BZD5.04500 MAD
5 BZD25.22500 MAD
10 BZD50.45000 MAD
20 BZD100.90000 MAD
50 BZD252.25000 MAD
100 BZD504.50000 MAD
250 BZD1261.25000 MAD
500 BZD2522.50000 MAD
1000 BZD5045.00000 MAD
2000 BZD10090.00000 MAD
5000 BZD25225.00000 MAD
10000 BZD50450.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار بليز
1 MAD0.19822 BZD
5 MAD0.99108 BZD
10 MAD1.98216 BZD
20 MAD3.96432 BZD
50 MAD9.91080 BZD
100 MAD19.82160 BZD
250 MAD49.55400 BZD
500 MAD99.10800 BZD
1000 MAD198.21600 BZD
2000 MAD396.43200 BZD
5000 MAD991.08000 BZD
10000 MAD1982.16000 BZD