درهم مغربي إلى كرونة سويدية

تحويل MAD إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
1087.09 sek

1.00000 MAD = 1.08709 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:13 UTC
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MAD إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0657588.58511.437321.66160.9640518.3686
1GBP1.1533411.22915102.1671.657691.916351.1118721.1849
1USD0.93830.81357183.121.348651.559090.9046517.2354
1INR0.01128860.00978790.012030810.01622530.01875710.01088370.207356

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / الكرونا السويدية
1 MAD1.08709 SEK
5 MAD5.43545 SEK
10 MAD10.87090 SEK
20 MAD21.74180 SEK
50 MAD54.35450 SEK
100 MAD108.70900 SEK
250 MAD271.77250 SEK
500 MAD543.54500 SEK
1000 MAD1087.09000 SEK
2000 MAD2174.18000 SEK
5000 MAD5435.45000 SEK
10000 MAD10870.90000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / الدرهم المغربي
1 SEK0.91988 MAD
5 SEK4.59942 MAD
10 SEK9.19883 MAD
20 SEK18.39766 MAD
50 SEK45.99415 MAD
100 SEK91.98830 MAD
250 SEK229.97075 MAD
500 SEK459.94150 MAD
1000 SEK919.88300 MAD
2000 SEK1839.76600 MAD
5000 SEK4599.41500 MAD
10000 SEK9198.83000 MAD