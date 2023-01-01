درهم مغربي إلى ليرة لبنانية

تحويل MAD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
1461620 lbp

1.00000 MAD = 1461.62000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:9 UTC
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MAD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437391.661990.9641518.3773
1GBP1.1531411.22925102.1751.657521.916511.111821.1917
1USD0.93810.813504183.121.34841.559090.9044517.2395
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622230.01875710.01088130.207405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / جنيه لبناني
1 MAD1461.62000 LBP
5 MAD7308.10000 LBP
10 MAD14616.20000 LBP
20 MAD29232.40000 LBP
50 MAD73081.00000 LBP
100 MAD146162.00000 LBP
250 MAD365405.00000 LBP
500 MAD730810.00000 LBP
1000 MAD1461620.00000 LBP
2000 MAD2923240.00000 LBP
5000 MAD7308100.00000 LBP
10000 MAD14616200.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الدرهم المغربي
1 LBP0.00068 MAD
5 LBP0.00342 MAD
10 LBP0.00684 MAD
20 LBP0.01368 MAD
50 LBP0.03421 MAD
100 LBP0.06842 MAD
250 LBP0.17104 MAD
500 LBP0.34209 MAD
1000 LBP0.68417 MAD
2000 LBP1.36834 MAD
5000 LBP3.42086 MAD
10000 LBP6.84172 MAD