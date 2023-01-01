100 فرنك غرب إفريقي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل XOF إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ xof
٠٫٦٢ ils

1.00000 XOF = 0.00618 ILS

Mid-market exchange rate at 23:25
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.805381.368250.921751.5359810.15471.3501844.374
1 GBP1.2416511.698891.144431.9071512.60861.676351048.42
1 CAD0.7308610.5886210.6736661.122597.421670.986735617.12
1 EUR1.08490.87381.4844111.6663911.01681.46472916.061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Israeli New Sheqel
1 XOF0.00618 ILS
5 XOF0.03089 ILS
10 XOF0.06178 ILS
20 XOF0.12356 ILS
50 XOF0.30889 ILS
100 XOF0.61778 ILS
250 XOF1.54445 ILS
500 XOF3.08890 ILS
1000 XOF6.17780 ILS
2000 XOF12.35560 ILS
5000 XOF30.88900 ILS
10000 XOF61.77800 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 ILS161.87000 XOF
5 ILS809.35000 XOF
10 ILS1618.70000 XOF
20 ILS3237.40000 XOF
50 ILS8093.50000 XOF
100 ILS16187.00000 XOF
250 ILS40467.50000 XOF
500 ILS80935.00000 XOF
1000 ILS161870.00000 XOF
2000 ILS323740.00000 XOF
5000 ILS809350.00000 XOF
10000 ILS1618700.00000 XOF