500 يورو إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل EUR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

500 eur
327,979 xof

€1.000 EUR = CFA656.0 XOF

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 EUR٦٥٥٫٩٥٧٠٠ XOF
5 EUR٣٬٢٧٩٫٧٨٥٠٠ XOF
10 EUR٦٬٥٥٩٫٥٧٠٠٠ XOF
20 EUR١٣٬١١٩٫١٤٠٠٠ XOF
50 EUR٣٢٬٧٩٧٫٨٥٠٠٠ XOF
100 EUR٦٥٬٥٩٥٫٧٠٠٠٠ XOF
250 EUR١٦٣٬٩٨٩٫٢٥٠٠٠ XOF
500 EUR٣٢٧٬٩٧٨٫٥٠٠٠٠ XOF
1000 EUR٦٥٥٬٩٥٧٫٠٠٠٠٠ XOF
2000 EUR١٬٣١١٬٩١٤٫٠٠٠٠٠ XOF
5000 EUR٣٬٢٧٩٬٧٨٥٫٠٠٠٠٠ XOF
10000 EUR٦٬٥٥٩٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / اليورو
1 XOF٠٫٠٠١٥٢ EUR
5 XOF٠٫٠٠٧٦٢ EUR
10 XOF٠٫٠١٥٢٤ EUR
20 XOF٠٫٠٣٠٤٩ EUR
50 XOF٠٫٠٧٦٢٢ EUR
100 XOF٠٫١٥٢٤٥ EUR
250 XOF٠٫٣٨١١٢ EUR
500 XOF٠٫٧٦٢٢٥ EUR
1000 XOF١٫٥٢٤٤٩ EUR
2000 XOF٣٫٠٤٨٩٨ EUR
5000 XOF٧٫٦٢٢٤٥ EUR
10000 XOF١٥٫٢٤٤٩٠ EUR