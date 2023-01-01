20 فرنك غرب إفريقي إلى يورو

تحويل XOF إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

20 xof
0.03 eur

1.00000 XOF = 0.00150 EUR

Mid-market exchange rate at 23:09
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.805381.36820.921851.5362210.15651.35025844.693
1 GBP1.2416511.698831.144621.9074412.61081.676541048.81
1 CAD0.7308870.58864210.6737531.12287.423260.986881617.375
1 EUR1.08480.873651.4842211.6664911.01781.46475916.323

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / اليورو
1 XOF0.00150 EUR
5 XOF0.00752 EUR
10 XOF0.01504 EUR
20 XOF0.03009 EUR
50 XOF0.07522 EUR
100 XOF0.15044 EUR
250 XOF0.37610 EUR
500 XOF0.75221 EUR
1000 XOF1.50441 EUR
2000 XOF3.00882 EUR
5000 XOF7.52205 EUR
10000 XOF15.04410 EUR
معدلات التحويل اليورو / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 EUR664.71100 XOF
5 EUR3323.55500 XOF
10 EUR6647.11000 XOF
20 EUR13294.22000 XOF
50 EUR33235.55000 XOF
100 EUR66471.10000 XOF
250 EUR166177.75000 XOF
500 EUR332355.50000 XOF
1000 EUR664711.00000 XOF
2000 EUR1329422.00000 XOF
5000 EUR3323555.00000 XOF
10000 EUR6647110.00000 XOF