20 CFA Frangı BCEAO'dan Euroya

Reel döviz kuru ile XOF → EUR çevirin

1,000CFA XOF = 0,001525€ EUR

10:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 XOF → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00150,0015
Düşük0,00150,0015
Ortalama0,00150,0015
Değişim-0.00%-0.00%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → EUR istatistikleri

XOF → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0015 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0015 oldu. XOF → EUR kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

XOF → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0015 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0015 oldu. XOF → EUR kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9981,341.720,28
1 GBP1,26411,7721,1971,94612,6351,6932.174
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,130,9561.226,84
1 EUR1,0560,8351,4811,62510,5531,4141.815,76

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Euro
1 XOF0,00152 EUR
5 XOF0,00762 EUR
10 XOF0,01525 EUR
20 XOF0,03049 EUR
50 XOF0,07623 EUR
100 XOF0,15245 EUR
250 XOF0,38113 EUR
500 XOF0,76225 EUR
1000 XOF1,52450 EUR
2000 XOF3,04900 EUR
5000 XOF7,62250 EUR
10000 XOF15,24500 EUR
Çevrim kurları Euro / CFA Frangı BCEAO
1 EUR655,95100 XOF
5 EUR3.279,75500 XOF
10 EUR6.559,51000 XOF
20 EUR13.119,02000 XOF
50 EUR32.797,55000 XOF
100 EUR65.595,10000 XOF
250 EUR163.987,75000 XOF
500 EUR327.975,50000 XOF
1000 EUR655.951,00000 XOF
2000 EUR1.311.902,00000 XOF
5000 EUR3.279.755,00000 XOF
10000 EUR6.559.510,00000 XOF