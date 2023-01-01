5000 فرنك غرب إفريقي إلى درهم مغربي

تحويل XOF إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ xof
٨٢٫٨٧ mad

1.00000 XOF = 0.01657 MAD

Mid-market exchange rate at 00:01
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8049261.36840.92131.5355110.15531.34985844.383
1 GBP1.2423511.700031.144691.9076412.61641.676991049.02
1 CAD0.730780.58822410.6732821.122127.421290.986444617.059
1 EUR1.08540.87361.4852611.6666411.02261.46513916.493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

XOF إلى USD

XOF إلى GBP

XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الدرهم المغربي
1 XOF0.01657 MAD
5 XOF0.08287 MAD
10 XOF0.16573 MAD
20 XOF0.33147 MAD
50 XOF0.82866 MAD
100 XOF1.65733 MAD
250 XOF4.14332 MAD
500 XOF8.28665 MAD
1000 XOF16.57330 MAD
2000 XOF33.14660 MAD
5000 XOF82.86650 MAD
10000 XOF165.73300 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MAD60.33800 XOF
5 MAD301.69000 XOF
10 MAD603.38000 XOF
20 MAD1206.76000 XOF
50 MAD3016.90000 XOF
100 MAD6033.80000 XOF
250 MAD15084.50000 XOF
500 MAD30169.00000 XOF
1000 MAD60338.00000 XOF
2000 MAD120676.00000 XOF
5000 MAD301690.00000 XOF
10000 MAD603380.00000 XOF