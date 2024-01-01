5.000 CFA Frangı BCEAO'dan Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile XOF → MAD çevirin

1,000CFA XOF = 0,01609د.م. MAD

11:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 XOF → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01650,0166
Düşük0,01600,0160
Ortalama0,01620,0164
Değişim-2.19%-2.68%
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1 XOF → MAD istatistikleri

XOF → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0165, en düşük 0,0160 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0162 oldu. XOF → MAD kurundaki değişiklik -2.19 değerindeydi.

XOF → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0166, en düşük 0,0160 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0164 oldu. XOF → MAD kurundaki değişiklik -2.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9951,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1971,94612,6311,6932.180,23
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,130,9561.230,75
1 EUR1,0560,8361,4811,62610,5541,4151.821,74

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Fas Dirhemi
1 XOF0,01609 MAD
5 XOF0,08045 MAD
10 XOF0,16089 MAD
20 XOF0,32178 MAD
50 XOF0,80446 MAD
100 XOF1,60892 MAD
250 XOF4,02230 MAD
500 XOF8,04460 MAD
1000 XOF16,08920 MAD
2000 XOF32,17840 MAD
5000 XOF80,44600 MAD
10000 XOF160,89200 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / CFA Frangı BCEAO
1 MAD62,15330 XOF
5 MAD310,76650 XOF
10 MAD621,53300 XOF
20 MAD1.243,06600 XOF
50 MAD3.107,66500 XOF
100 MAD6.215,33000 XOF
250 MAD15.538,32500 XOF
500 MAD31.076,65000 XOF
1000 MAD62.153,30000 XOF
2000 MAD124.306,60000 XOF
5000 MAD310.766,50000 XOF
10000 MAD621.533,00000 XOF