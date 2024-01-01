10 Fas dirheminden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → USD çevirin

10 mad
1,01 usd

1,000د.م. MAD = 0,1006$ USD

15:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MAD → USD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MAD → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10190,1019
Düşük0,10030,0995
Ortalama0,10140,1007
Değişim0.36%1.16%
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1 MAD → USD istatistikleri

MAD → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1019, en düşük 0,1003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1014 oldu. MAD → USD kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

MAD → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1019, en düşük 0,0995 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1007 oldu. MAD → USD kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0210,7830,9271,3841,5331,33718,162
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,278777,0211,1851,7691,9591,70823,211
1 EUR1,079655,9630,84411,4931,6541,44219,594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / ABD Doları
1 MAD0,10064 USD
5 MAD0,50321 USD
10 MAD1,00641 USD
20 MAD2,01282 USD
50 MAD5,03205 USD
100 MAD10,06410 USD
250 MAD25,16025 USD
500 MAD50,32050 USD
1000 MAD100,64100 USD
2000 MAD201,28200 USD
5000 MAD503,20500 USD
10000 MAD1.006,41000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Fas Dirhemi
1 USD9,93630 MAD
5 USD49,68150 MAD
10 USD99,36300 MAD
20 USD198,72600 MAD
50 USD496,81500 MAD
100 USD993,63000 MAD
250 USD2.484,07500 MAD
500 USD4.968,15000 MAD
1000 USD9.936,30000 MAD
2000 USD19.872,60000 MAD
5000 USD49.681,50000 MAD
10000 USD99.363,00000 MAD