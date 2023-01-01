نيراس نيجيري إلى دولار ليبيري

تحويل NGN إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٤٨٫٥٥ lrd

1.00000 NGN = 0.24855 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436891.662660.9647518.3615
1GBP1.15311.22925102.1841.656781.917111.1123621.1715
1USD0.9380.813504183.1271.34781.559580.90517.2231
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621370.01876140.0108870.20719

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار ليبري
1 NGN0.24855 LRD
5 NGN1.24274 LRD
10 NGN2.48548 LRD
20 NGN4.97096 LRD
50 NGN12.42740 LRD
100 NGN24.85480 LRD
250 NGN62.13700 LRD
500 NGN124.27400 LRD
1000 NGN248.54800 LRD
2000 NGN497.09600 LRD
5000 NGN1242.74000 LRD
10000 NGN2485.48000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / النيرة النيجيرية
1 LRD4.02337 NGN
5 LRD20.11685 NGN
10 LRD40.23370 NGN
20 LRD80.46740 NGN
50 LRD201.16850 NGN
100 LRD402.33700 NGN
250 LRD1005.84250 NGN
500 LRD2011.68500 NGN
1000 LRD4023.37000 NGN
2000 LRD8046.74000 NGN
5000 LRD20116.85000 NGN
10000 LRD40233.70000 NGN