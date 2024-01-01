ألف نيراس نيجيري إلى دولار ليبيري

تحويل NGN إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ngn
118.68 lrd

1.00000 NGN = 0.11868 LRD

Mid-market exchange rate at 05:23
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.92256.01210.789546134.45830.860517.01482.8532
1 EUR1.0846160.75070.856345145.83333.471318.453489.8626
1 PHP0.01785330.016460710.0140962.400520.5509610.3037561.4792
1 GBP1.266551.1677570.94211170.29839.086421.5491104.938

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار ليبري
1 NGN0.11868 LRD
5 NGN0.59342 LRD
10 NGN1.18684 LRD
20 NGN2.37368 LRD
50 NGN5.93420 LRD
100 NGN11.86840 LRD
250 NGN29.67100 LRD
500 NGN59.34200 LRD
1000 NGN118.68400 LRD
2000 NGN237.36800 LRD
5000 NGN593.42000 LRD
10000 NGN1186.84000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / النيرة النيجيرية
1 LRD8.42574 NGN
5 LRD42.12870 NGN
10 LRD84.25740 NGN
20 LRD168.51480 NGN
50 LRD421.28700 NGN
100 LRD842.57400 NGN
250 LRD2106.43500 NGN
500 LRD4212.87000 NGN
1000 LRD8425.74000 NGN
2000 LRD16851.48000 NGN
5000 LRD42128.70000 NGN
10000 LRD84257.40000 NGN