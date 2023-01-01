نيراس نيجيري إلى بيزو دومنيكاني

تحويل NGN إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٧٣٫٨٦ dop

1.00000 NGN = 0.07386 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:38 UTC
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NGN إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662640.964518.3604
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1120721.1704
1USD0.93810.81357183.1271.347751.55970.904817.2236
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876280.01088460.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / البيزو الدومينيكي
1 NGN0.07386 DOP
5 NGN0.36930 DOP
10 NGN0.73861 DOP
20 NGN1.47721 DOP
50 NGN3.69304 DOP
100 NGN7.38607 DOP
250 NGN18.46518 DOP
500 NGN36.93035 DOP
1000 NGN73.86070 DOP
2000 NGN147.72140 DOP
5000 NGN369.30350 DOP
10000 NGN738.60700 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / النيرة النيجيرية
1 DOP13.53900 NGN
5 DOP67.69500 NGN
10 DOP135.39000 NGN
20 DOP270.78000 NGN
50 DOP676.95000 NGN
100 DOP1353.90000 NGN
250 DOP3384.75000 NGN
500 DOP6769.50000 NGN
1000 DOP13539.00000 NGN
2000 DOP27078.00000 NGN
5000 DOP67695.00000 NGN
10000 DOP135390.00000 NGN