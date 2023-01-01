نيراس نيجيري إلى كرونة نروجية

تحويل NGN إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٤٫٠٢ nok

1.00000 NGN = 0.01402 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:44 UTC
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NGN إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 NOK
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / كروني نرويجي
1 NGN0.01402 NOK
5 NGN0.07012 NOK
10 NGN0.14024 NOK
20 NGN0.28047 NOK
50 NGN0.70118 NOK
100 NGN1.40236 NOK
250 NGN3.50590 NOK
500 NGN7.01180 NOK
1000 NGN14.02360 NOK
2000 NGN28.04720 NOK
5000 NGN70.11800 NOK
10000 NGN140.23600 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / النيرة النيجيرية
1 NOK71.30860 NGN
5 NOK356.54300 NGN
10 NOK713.08600 NGN
20 NOK1426.17200 NGN
50 NOK3565.43000 NGN
100 NOK7130.86000 NGN
250 NOK17827.15000 NGN
500 NOK35654.30000 NGN
1000 NOK71308.60000 NGN
2000 NOK142617.20000 NGN
5000 NOK356543.00000 NGN
10000 NOK713086.00000 NGN