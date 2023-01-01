نيراس نيجيري إلى بالبوا بنمي

تحويل NGN إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
1.30 pab

1.00000 NGN = 0.00130 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 23:45 UTC
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NGN إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.662530.964418.362
1GBP1.15311.22925102.1841.656661.916961.1119621.172
1USD0.9380.813504183.1271.34771.559450.904617.2235
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621250.01875990.01088210.207195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Panamanian Balboa
1 NGN0.00130 PAB
5 NGN0.00651 PAB
10 NGN0.01301 PAB
20 NGN0.02603 PAB
50 NGN0.06507 PAB
100 NGN0.13013 PAB
250 NGN0.32533 PAB
500 NGN0.65067 PAB
1000 NGN1.30134 PAB
2000 NGN2.60268 PAB
5000 NGN6.50670 PAB
10000 NGN13.01340 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / النيرة النيجيرية
1 PAB768.44100 NGN
5 PAB3842.20500 NGN
10 PAB7684.41000 NGN
20 PAB15368.82000 NGN
50 PAB38422.05000 NGN
100 PAB76844.10000 NGN
250 PAB192110.25000 NGN
500 PAB384220.50000 NGN
1000 PAB768441.00000 NGN
2000 PAB1536882.00000 NGN
5000 PAB3842205.00000 NGN
10000 PAB7684410.00000 NGN